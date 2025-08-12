日本カーシェアリング協会などは、今回の大雨で被災した人や支援活動を行う団体を対象に車を無償で貸し出します。12日から受付を開始しました。 車の無償貸し出しは、日本カーシェアリング協会と霧島市が協力して行うもので、今回の大雨で車が被災した人や、復旧作業に軽トラックなどを使う人、団体を対象に車を無償で貸し出します。 対象者の地域については、霧島市に限らないということです。 12日から受付が始ま