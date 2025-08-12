夏の観光シーズン。影響が心配されます。被害が出ている霧島市の妙見温泉に川口記者がいます。 鹿児島県霧島市の妙見温泉です。橋の下を流れるのが天降川です。地元の方によりますと、川の流れや水量は通常に戻ってきたということです。 土砂に埋まった浴槽で泥のにおいの中、必死に復旧作業にあたる従業員の姿もありました。 こちらでは、休業になった旅館や温泉設備が破損した旅館もありますが、浴場を融通しあうなど、