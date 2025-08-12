◇セ・リーグヤクルト3X―1DeNA（2025年8月12日神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が劇的なサヨナラ本塁打を放った。1―1の9回無死一塁。DeNA・中川虎の初球の直球を捉えると、サヨナラの5号2ランをバックスクリーンに叩き込んだ。「いやもうね、最高です。勝ちたいな、と思って立った結果がいい結果になった。決めたいなと思っていた。期待に応えられて良かった。（手応えは）完璧です」この日は大リーグ、メッツのデ