◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）中日に快勝して貯金1とした巨人の阿部慎之助監督（46）は「素晴らしい攻撃でしたね」と一挙4点を先取した3回の攻撃を喜んだ。プロ初先発初勝利から中5日での登板となった28歳の2年目左腕・森田は7回2安打無失点と好投して自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）。森田とは高校日本代表のチームメートでもある同学年の岸田が3回に5号2ランを放ち、好リードでも森田を引っ張った