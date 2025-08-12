「ヤクルト３−１ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ＤｅＮＡはサヨナラ負けで４連敗となった。九回に４番手中川が村上にサヨナラ弾を浴びた。１点を追う四回だ。２四球と安打で無死満塁の好機を作ると、５番・戸柱の犠飛で同点に追いついた。１死一、二塁と続く好機にフォード、林が連続三振。相手投手・ランバートの前に勝ち越し点が奪えない。九回には２死満塁の好機を作ったが、あと一本が出なかった。投げては先発・