9回ヤクルト無死一塁、村上が中越えにサヨナラの2ランを放つ＝神宮ヤクルトが今季6度目のサヨナラ勝ち。1―1の九回無死から内山が左前打で出塁し、村上が中越えに2ランを運んで勝負を決めた。3番手の大西が3勝目。DeNAは中川が痛恨の一発を浴び、4連敗で今季最多に並ぶ借金6。