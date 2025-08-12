8月11日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、安田大サーカスのクロちゃんにスポットを当てたクイズ企画が行われた。【映像】収録中も「目がほとんど合わない」…有田哲平、ガチで苦手な後輩芸人MCの有田哲平の進行で、クロちゃんにまつわるクイズを出題し、その“知られざる魅力”を掘り起こすという企画。解答者として、上田晋也、『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロ