ドル円一時１４８．４９レベル、じり高の動き継続＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は一時148.49レベルと本日の高値を再び更新している。ただ、値幅は限定的で、じり高の動きにとどまっている。米１０年債利回りは４．２７％付近から４．２８％台後半へと小幅に上昇。ドルカナダは1.3802レベルに高値を更新。豪ドル/ドルは0.6483レベルに安値を更新。ドル買い優勢となっている。 USD/JPY148.47USD/CAD1.380