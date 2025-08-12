（大阪中央社）大阪市内で開催中の台湾文化PRイベント「We TAIWAN」で、台湾の伝統人形劇「布袋戯」（ポテヒ）の上演が11日までの3日間にわたって行われた。光の演出やプロジェクションマッピングが取り入れられた他、人気アニメ「ワンピース」のせりふや、アップルの音声アシスタント「Siri」を呼び出す場面も盛り込まれ、日本の観客らを引き付けた。大阪市中央公会堂前の屋外広場で、各日夜6時から上演された。3回とも天候が優れ