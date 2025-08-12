（台北中央社）バスケットボールの男子アジア・カップは11日、サウジアラビアのジッダで決勝トーナメントの1回戦が行われ、台湾はヨルダンを78―64で下して12年ぶりに8強入りした。2022年の前回大会でも8強入りを懸けた試合でヨルダンと当たった。試合終了間際にスリーポイントを決められ、96―97で敗退していた。11日の試合で台湾は、序盤から主導権を握り、第1クオーターを4点リードで終えた。第2クオーターでは一時逆転を許すも