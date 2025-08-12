サッカー明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は11日、10位のセレッソ大阪と対戦。キャプテンの一撃で先制するもミスが重なり逆転負け。クラブワーストのリーグ戦6連敗となりました。3週間ぶりのリーグ戦となった11日。新潟は先発に新加入の舩木、ブーダを起用しました。試合は前半2分、最終ラインからのロングボールを前線のブーダがおさめると右サイドへ展開。相手ディフェン