中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月12日】中国商務部の報道官は12日、7月にスウェーデンのストックホルムで行った中米経済・貿易会談の共同声明が同日発表されたことを受け、軍民両用品の今後の対米禁輸措置について次のように表明した。商務部は輸出管理規制関連の法律・法規・規定に基づき、今年4月4日に第21号、同9日に第22号の公告をそれぞれ発表し、米国の28企業・団体を輸出管理規制リストに追加し