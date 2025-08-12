○ 巨人 5 − 0 中日 ●＜18回戦・東京ドーム＞12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた江本孟紀氏が、中日・岡林勇希について言及した。岡林は前半終了時点で打率.294をマークしていたが、オールスター明けは打撃の状態が上がらず、8月9日の広島戦から4試合連続無安打。『7番・センター』で出場した12日の巨人戦も、3打数0安打で打率.268となった。江本氏は岡林について「ちょっと