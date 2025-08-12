鹿児島県のトカラ列島で続く地震について、政府地震調査委員会の平田直委員長は12日の記者会見で「地震は少なくなったが、通常に比べればかなり多い」と述べた。今後、数カ月程度は有感地震が続く可能性があるとして警戒を呼びかけた。