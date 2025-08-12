山形県鶴岡市のコンビニエンスストアで、２度に渡りコロッケやフランクドッグなどを盗んだとして、きょう、介護員の５０歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】「金を使いたくなかった」コンビニでコロッケやフランクドッグなど盗む介護員の男(50)逮捕（山形・鶴岡市） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市大山に住む介護員の５０歳の男です。 警察によりますと、男は、先月２９日の午前と今月１日の午前、鶴岡市友江町のコ