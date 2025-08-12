「ヤクルト３−１ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ヤクルトが村上宗隆内野手のサヨナラ５号２ランで２連勝を飾った。１−１で迎えた九回、無死１塁で打席に入ると、ＤｅＮＡ・中川からバックスクリーンに豪快な一発をたたき込んだ。打った瞬間、確信したように走り出すと、歓喜のホームでウォーターシャワーを浴びた。ヒーローインタビューでは「最高です」と語り、「決めたいなと思っていた。代走が出た時点で、この回に決