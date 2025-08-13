左から、ALLY、NAVI、NATSU 7月19日、WHITE SCORPIONによる定期公演「ホワイトスコーピオン BASE Live」#5が開催された。今回のテーマは、NATSUの生誕記念。笑顔と涙が交錯するあたたかな公演となった。HOMINISでは、終演直後のALLY、NATSU、NAVIの3名にインタビューを実施。熱気冷めやらぬ舞台裏で、それぞれの思いを語ってもらった。 WHITE SCORPIONの「NATSU生誕記念公演」の様子――本日の公演を終えて、感想をお願いしま