俳優の橋本環奈さん、眞栄田郷敦さんらが映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」ジャパンプレミアに登壇しました。 【写真を見る】【橋本環奈】本田真凜から「すっごく好き、耳の形までキレイ」との告白に「本当に嬉しい」本作は、2022年に大ヒットしたホラー映画の続編。橋本さんは、 “純粋に嬉しいです。「1」を撮っていた時は続編があることを想像してなくて。でも「1」を観てくださった方は分かると思うんですけど、終わり方