「お盆飾り」「お墓参り」「迎え火・送り火」などお盆行事がありますが、ご先祖さまへの敬意は保ちつつ、お盆のカタチもライフスタイルに合ったものに変わりつつあります。【写真で見る】「先祖も安心」ナスで作られた“なみのり最強ポケモン”お盆が進化中！ ギミックつきのこだわりキャンドルが人気山形純菜キャスター:お盆行事についてのアンケートでは「現代風の自由な形式にしたほうがよい」と答えた方が53.6%でした（「