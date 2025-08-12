「巨人５−０中日」（１２日、東京ドーム）巨人は投打の歯車がかみ合って快勝。再び貯金１として貯金生活に入った。打線は三回に難敵左腕・大野から４点を奪って主導権を握った。三回２死三塁から泉口の二ゴロを中日の二塁手・田中が失策して１点を先制した。なおも２死一塁の場面で４番・キャベッジが左越えに適時二塁打を放って２点目を奪う。続く岸田は左腕の１４３キロ直球を捉え、豪快に左翼スタンドに５号２ランをたた