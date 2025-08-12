2025年6月23日、沖縄は80回目の「慰霊の日」を迎えた。戦争の記憶が薄れつつある中、沖縄戦の体験者からは「いつか正しく伝わらなくなるのでは」という懸念の声が上がっている。 ■沖縄戦80年「まだ忘れない」慰霊の日に祈り 沖縄県糸満市の平和祈念公園。梅雨が明けた空から、強い日差しが降り注ぐ中、人々が祈りを捧げていた。戦争体験者の女性：「お父さんも亡くなるし、おじさんも亡くなるし、妹2人も亡くなるし