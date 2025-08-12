（資料写真）神奈川県警南署と神奈川署は１２日、窃盗の疑いで、横浜市南区に住むアルバイトの男（１８）を逮捕した。逮捕容疑は、数人と共謀し、２月１６日午後８時１５分ごろから同２５分ごろまでの間、同市神奈川区の駐輪場で、男性会社員（３６）＝同市港北区＝のオートバイ１台とヘルメットなど計５点（計約５万円相当）を盗んだ、としている。署によると、男は「何台も盗んだ」と供述、容疑を認めている。男は同市南