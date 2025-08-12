子どものころから親から褒められて育った夫は、優しくて自信に満ちた性格ではあるものの、結婚生活が始まると戸惑うことが増えてきました。そんな夫の「優しさ」への疑問を口に出したのは意外な人物で！？筆者の友人W子が体験した、一見優しい夫のエピソードをご紹介します。 褒められて育った夫 本当は「手伝う」ではなく主体的に動くことを期待するものの、以前の夫からすれば格段に進歩しました。私も夫を見習