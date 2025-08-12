◇セ・リーグヤクルト3−1DeNA（2025年8月12日神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手がサヨナラ弾を放ち、DeNAに連勝した。1−1で迎えた9回。先頭打者の内山が左前打で出塁すると、続く村上が初球に来た直球をフルスイング。打球はバックスクリーンへ一直線。確信しながら打球を目で追った村上は、着弾を見届けると胸を叩いて思い切り吠えた。お立ち台では「最高です！」と清々しい表情。「チームがなんとか1点でピッチャー