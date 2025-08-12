3回、2ランを放ち、ナインに迎えられる巨人・岸田＝東京ドーム巨人は三回にキャベッジの適時二塁打、岸田の2ランなどで4得点。七回には泉口の適時打で加点した。森田は7回2安打無失点で2勝目。中日は一回1死満塁の好機で得点できず、流れをつかめなかった。大野は5回4失点で4敗目。