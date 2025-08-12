【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）【映像】大谷42号をゲットした観客のリアクションドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。豪快な42号ソロが飛び込んだ先では、ホームランボールを手にした観客が笑顔と歓喜に包まれ、スタンドは温かな空気に包まれた。0-7とドジャースが7点を追う8回、1死走者なしで迎えた第4打席、フルカウントからの6球目を捉えると、打