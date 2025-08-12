タレントの上ノ堀結愛（20）が1日、自身のSNSを更新し、【重大おしらせ】と題して、4日発売の「週刊ヤングマガジン」の巻末グラビアに登場することを公表した。 【写真】デコルテもキラ～ン故郷で美肌に磨き 「そしてなんと！！！！デジタル写真集も発売決定しました」と画像を掲載して猛アピール。「20歳初グラビアは、故郷である『鹿児島』で撮影してきました♡撮影場所を聞いた瞬間…嬉しさのあまり感