【明治安田J2リーグ】大分トリニータ 2−2 カターレ富山（8月9日／クラサスドーム大分）【映像】角度による？オフサイド疑惑のシーンJ2リーグで物議を醸す判定が下された。カターレ富山の同点ゴールは、映像で見る限りはオフサイドのようにも見える微妙なシーン。しかしJ2ではVARが導入されていないため、ファンたちにとっては納得できないジャッジとなったようだ。