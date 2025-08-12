「巨人−中日」（１２日、東京ドーム）巨人・リチャード内野手が「７番・一塁」で先発出場し守備でファンを魅了し、何度もどよめかせた。八回２死走者なしでの守備。中日・田中の飛球は一塁ファウルゾーンへ。追いかけたリチャードは、ファンへの接触にも気を付けながらフェンスに寄りかかり、一塁エキサイトシートに入りそうなボールを捕球した。二回１死走者なしの場面では、岡林の二遊間に抜けそうな痛烈なゴロをダイブ