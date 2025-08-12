俳優・鈴木福が１２日、都内で行われた、映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」（９月５日公開）のジャパンプレミアに主演の橋本環奈、安斉星来、眞栄田郷敦らと出席した。作品にちなみ「今探している物」を問われた鈴木は「良い漢とは何かを探して生きていきたい」と渋く回答。「これは多分見つからないとは思う」としながら、「格好良い男って顔だけじゃないですか。醸し出す雰囲気を出せるようになっていきたい