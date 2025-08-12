五穀豊穣と町の発展を願う夏祭り「しょうない氣龍祭」がきのう庄内町で開かれ、２体の龍が町を練り歩きました。 【写真を見る】2体の龍が町に熱気と活気を！ "しょうない氣龍祭" 開催五穀豊穣と町の発展願う（山形・庄内町） しょうない氣龍祭は、町を盛り上げようと新たにできた祭りで今年で４回目の開催です。 庄内町の合併前である余目町に「飛龍（ひりゅう）伝説」、立川町に「龍神（りゅうじん）信仰」という龍にまつわ