毎日の買い物などで見かけるお値段から世の中の動きを読み解いていくコーナー「きょうのお値段」。きょうは「桃1パック861円」。じつは今年の桃は甘くてお得なんです。【写真を見る】「もっとたべたい…」出水アナも絶賛“夏のイチゴ”今年の桃は甘くて安い！夏に美味しいイチゴも！?出水麻衣キャスター:スーパーアキダイの秋葉弘道社長によると、天候の関係などもあり、例年よりすこし遅れたこの時期に東北の桃が一気に市場に出て