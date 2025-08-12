「広島−阪神」（１２日、マツダスタジアム）テレビ大阪で解説を務めた阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が、５点ビハインドの六回から、今季初めてスタメンを外れた中野が途中出場した場面で、「どういう意図があるんだろう。ここで使うならスタメンで良かったのでは」とし、途中出場になったからといって「休養にはならないですよ」と語った。掛布氏は試合前、中野と佐藤輝の名前がなかったスタメンに触れ、「ケガには気をつけなけ