8月11日、盛岡競馬場で行われた交流G3・クラスターカップ（ダ1200m）は、JRAのサンライズアムールが逃げ切りV。幸騎手からの代打騎乗となった地元の高松亮騎手が勝利に導いた。1着サンライズアムール小林真也調教師「爪の問題などがつきまといますが、重賞を勝てるだけの馬だと思っていましたからホッとしました。1週前の追い切りはしっかりできましたが、そのあと気にするようなところが出て不安もありました。今回、無事に使