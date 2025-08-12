© YouTube / HSN 火を吹くスマートウォッチ！米国消費者製品安全委員会は先週のプレスリリースで、スマートウォッチ「Altafit af28」のリコールを発表しました。原因はというと、充電器の上でオーバーヒートして、最悪の場合は発火するおそれがあるからだそうです。どこで販売されていた？このスマートウォッチは、2025年3月から2025年5月まで、アメリカのテレビショッピング専門局ホー