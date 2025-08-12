中国工業・情報化部によると、中国の太原衛星発射センターは9日、山東省日照市付近の海域でキャリアロケット「捷龍3号」を使用し、吉利コンステレーション04号衛星群を予定軌道に投入し、打ち上げミッションは無事成功した。人民網が伝えた。吉利コンステレーションは主にスマートコネクテッドカーや海洋漁業といった分野に焦点を当て、衛星IoT（モノのインターネット）実験、衛星間通信実験を行うほか、エコ環境モニタリングなど