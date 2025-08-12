中国商務部は8月12日、中米ストックホルム経済貿易協議の共同声明で、中国側が「必要な措置を講じ、または維持し、米国向けの非関税対抗措置を一時停止または解除する」と定められた事項についての、「信頼できない（企業その他の組織の）実体リスト」に関連する対応についての報道官と記者との問答をウェブサイトに掲載しました。報道官は、4月4日付公告の関連措置を90日間一時停止することを継続するとともに、4月9日付公告の関