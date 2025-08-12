俳優の七海ひろきさんが主演する舞台「サイボーグ009 -13番目の追跡者- 」の「CYBORG 009 THE STAGE 2 SHOWCASE:先行体験製作発表」が行われ、サイボーグ戦士を演じる高橋駿一さん、音波みのりさん、里中将道さん、桜庭大翔さん、酒井敏也さん、川原一馬さん、Toyotakaさんらが登場しました。【写真を見る】【七海ひろき】舞台「サイボーグ009」第２弾で再びサイボーグ戦士が集結「奇跡の時間を大切にしていきたい」原作は、