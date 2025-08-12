○ 巨人 5 − 0 中日 ●＜18回戦・東京ドーム＞12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた江本孟紀氏が、巨人先発・森田駿哉について言及した。江本氏は森田について「森田はそんなにスピードがあるわけではないですけど、思い切りの良いストレートを投げて変化球で打ち取る。そういうパターンなんですけどね。まっすぐ投げる時にゆっくり投げてくるので、バッターはタイミングがちょっ