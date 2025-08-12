King Gnuが、15都市を巡るツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』を2026年2月より開催する。 （関連：【画像あり】King Gnu、15都市を巡るツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』キービジュアル） 本情報とあわせて公開されたツアーキービジュアルには都市名が記されており、その数は15都市とKing Gnuツアー史上最多となる。2019年から7年ぶりの開催となる高松と広島に加え、新潟、バンコ