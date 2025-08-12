◇セ・リーグ巨人5―0中日（2025年8月12日東京D）巨人は中日相手に快勝して連敗を阻止。貯金1とした。3回、丸と佐々木の連打を足場に敵失で1点先制すると、キャベッジの左翼フェンスを直撃する適時二塁打と岸田の左翼スタンド中段に飛び込む5号2ランで一挙4点先取。4―0で迎えた7回には再び敵失も絡んでチャンスを広げ、泉口の中前適時打でリードを5点に広げて勝ち切った。プロ初先発初勝利から中5日での登板となっ