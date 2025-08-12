米国発バスケットボールのエンタメチーム、ハーレム・グローブトロッターズの「ワールドツアー2025」日本公演（スポニチ後援）が12日、東京・アリーナ立川立飛でスタートした。観客動員数1億人以上、世界124カ国以上で愛され続ける「バスケットボールのエンターテイナー」。待望の日本公演が初日を迎え、バスケットボールファン、親子連れで大いに盛り上がった。18時の開演前から「マジックパス」で楽しい時を過ごした。16時