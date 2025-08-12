大阪府内で営まれた釜本邦茂さんの通夜＝12日夕サッカーで1968年メキシコ五輪銅メダルなど日本代表ストライカーとして活躍し、10日に81歳で死去した釜本邦茂さんの通夜が12日、大阪府内で営まれ、日本サッカー協会の宮本恒靖会長やJリーグの野々村芳和チェアマンらが参列した。祭壇にはメキシコ五輪3位決定戦での得点シーンや、「サッカーの王様」と呼ばれたブラジルのペレ氏との写真パネルなどが飾られ、往時の勇姿をしのばせ