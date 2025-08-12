厳しさあふれる表情が持ち味で「顔面凶器」の異名を取る俳優・小沢仁志の器の大きさが、話題になっている。１２日までにインスタグラムで「朝マックをデリバリー」と書き始めると、バーガーなどが並んだ食卓の写真をアップした小沢。「そこでなんと…フィレオフィッシュの中身が入ってなかったという事実ｗ」と写真を添えて投稿。このまさかの出来事に対して「これはツイてる！大谷もう一本打ちそうハッシュポテト挟んで食