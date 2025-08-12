◆イースタン・リーグ巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）巨人の山瀬慎之助捕手が、今季４度目となる猛打賞をマークした。イースタン・楽天戦に「８番・捕手」で先発出場。２回２死で右前安打を放つと、４回１死、７回１死ではともに三塁内野安打で３安打をマークした。２日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）の２回に中前安打を放って以降、５戦１７打席連続無安打と当たりが止まっていたが、２回の右前安打で１