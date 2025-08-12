¡ØÀïØË²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥³¥ï¤¹¤®!¡Ú¸ýÎö¤±½÷Êá³ÍºîÀï¡Û¡Ù¡ÊÇòÀÐ ¹¸»Î¡¦¥Ë¥å¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡§¸¶°Æ¡¢±©À¸À¸½ã¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀïØË²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥³¥ï¤¹¤®!¡Ú¸ýÎö¤±½÷Êá³ÍºîÀï¡Û¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¡Ö¸ýÎö¤±½÷¡×¤¬¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡© ¤È¤¢¤ë±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥×¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¿È¡¦Ä¹È±¡¢¸ý¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Î½÷¤¬¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Â®¤µ¤ÇÁö¤ë»Ñ¡£²ñ¼Ò¤Î¼èºàÈÉ¤Ï¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯