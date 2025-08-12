国内最高峰のGTレースで10秒ペナルティの裁定が下る接触シーンがあり、その瞬間にレジェンドが鋭い指摘と“本音”を漏らす一幕があった。【映像】物議を醸した接触の瞬間（車載カメラ）スーパーGT 第4戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』（8日放送）では、番組ゲストとして出演したTRS IMPUL with SDG Z 平峰一貴（#12 TEAM IMPUL）に下されたペナルティシーンがピックアップされた。舞台は富士スピードウェイ