◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-0 中日(12日、東京ドーム)前日11日に完封負けを喫していた巨人は、中日との2戦目で完封勝利をあげました。プロ2試合目の先発マウンドにあがった森田駿哉投手は7回無失点の好投。スタメンマスクをかぶった岸田行倫選手は2ランHRを放つなど、打でも援護しました。ここまで防御率0.00と好投を続けている森田投手は初回、1アウト満塁のピンチを招きます。しかし、中日の新助っ人・チェイビス選手をショー