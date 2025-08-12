相模原市役所（資料写真）相模原市は１２日、酒気帯び運転をしたとし、津久井クリーンセンター技能主任の男性職員（６０）を懲戒免職処分にしたと発表した。市人事・給与課によると、職員は５月２２日、同市緑区原宿の市道で、酒気を帯びた状態で自家用車を運転。道交法違反（酒気帯び運転）で摘発され、７月１０日に罰金３０万円の略式命令を受けた。パチンコ店に駐車したところ、警察が呼び止め、発覚した。