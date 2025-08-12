復旧作業が続く姶良市から中継です。 （記者）姶良市平松です。このあたりは浸水被害に見舞われました。12日は朝からボランティアも入り、住宅から泥をかき出したり、水没した家具や家電を運び出す作業に追われていました。 この地域の班長を務めている濱崎航さんにお話を伺います。 （1）今困っていることはどういうことでしょうか？ （濱崎さん）「土砂を運び出す人手とトラックが足りなくて困っています。高齢者が多く、地